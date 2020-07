Coronavirus, Speranza “Italia al centro della sfida per il vaccino” (Di giovedì 9 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia con i suoi cervelli, con le sue donne e suoi uomini, è al centro della sfida mondiale per il nuovo vaccino e sarà questa la vera soluzione che il mondo aspetta. E’ bello che ci siano realtà importanti del nostro Paese, frequentate da donne e uomini che hanno studiato qui e che lavorano qui, che possono dare una mano vera per raggiungere questo obiettivo strategico. L’Italia c’è ed è in campo con le sue energie, per vincere la sfida del vaccino”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, stamani in visita a Castel Romano, al centro di ricerca Reithera.(ITALPRESS). L'articolo Coronavirus, Speranza “Italia al ... Leggi su ildenaro

