Coronavirus, Speranza impone il divieto di ingresso in Italia da 13 Paesi “a rischio”: stop ai voli diretti e indiretti (Di giovedì 9 luglio 2020) Il primo è stato il Bangladesh, appena due giorni fa. Adesso altri 13 Paesi si aggiungono alla lista di zone a rischio da cui è vietato l’ingresso nel nostro Paese. Con una nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza – insieme ai ministri degli Affari Esteri, dell’Interno e dei Trasporti – è stato imposto divieto di “ingresso e transito” per chi nei quattordici giorni antecedenti ha soggiornato o è transitato in questi Stati. Nell’elenco compaiono Armenia, Bahrein, Bangladesh (già colpito da una prima stretta visti i focolai importati) Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana. Se in Italia la pandemia da ... Leggi su ilfattoquotidiano

