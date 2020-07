Coronavirus, Speranza: divieto di ingresso in Italia da 13 Paesi a rischio (Di giovedì 9 luglio 2020) AGI - Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sentiti i ministri degli Esteri, dell'Interno e dei Trasporti, ha firmato un'ordinanza che dispone il divieto di ingresso e di transito in Italia alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o sono transitati nei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria, informa il ministero, sono sospesi anche i voli diretti e indiretti da e per i Paesi sopra indicati. “Nel mondo la pandemia è nella sua fase più acuta. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti dagli Italiani in questi mesi. È per questo che ... Leggi su agi

