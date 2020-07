Coronavirus, Speranza blocca gli arrivi da 13 Paesi (Di giovedì 9 luglio 2020) Con apposita ordinanza, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha bloccato gli arrivi in Italia da 13 Paesi: “Non possiamo vanificare gli sforzi fatti negli ultimi mesi” Pochi minuti fa, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato la ratifica di un’ordinanza che blocca gli arrivi in Italia da 13 Paesi: Armenia, Baharian, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Macedonia, Moldavia, Oman, Panama, Perù, Kuwait e Repubblica Dominicana. “Per tutti gli altri Paesi extra-Ue ed Extra Shengen resta l’obbligo di quarantena”, continua ancora il Ministro, che poi conclude “L’epidemia a livello globale è nella sua fase più acuta. Non possiamo vanificare i ... Leggi su zon

