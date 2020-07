Coronavirus Roma: altri contagiati Bangladesh, uno scappa, c’è l’esercito (Di giovedì 9 luglio 2020) Positivi altri 14 bengalesi a Roma, 8 dei quali appartengono allo stesso nucleo famigliare, un uomo positivo viaggia in treno tranquillamente e c’è l’esercito all’Hotel Hilton. Roma sta facendo fatica a contenere i contagi di Coronavirus scoppiati sopo l’arrivo di cittadini dal Bangladesh. La comunità locale collabora con le istituzioni, ma spuntano positivi ovunque. L’ultimo cluster, poche ore fa: rilevati 14 nuovi positivi al Covid, 8 dei quali fanno parte della stessa famiglia. La scoperta, a fronte di altri 200 tamponi effettuati alla comunità del Bangladesh nella Capitale. E c’è l’esercito di fronte all’hotel Hilton, sede scelta dall’unità di crisi Covid ... Leggi su chenews

