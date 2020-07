Coronavirus: respinti 175 passeggeri bengalesi tra Roma e Milano (Di giovedì 9 luglio 2020) In seguito al caso dei cittadini bengalesi positivi al Covid, nella giornata di ieri sono stati respinti 175 passeggeri tra Roma e Milano. Dopo che sono stati scoperti i passeggeri con false attestazioni di negatività al Covid-19 in un volo atterrato a Roma da Dacca, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha deciso di respingere … L'articolo Coronavirus: respinti 175 passeggeri bengalesi tra Roma e Milano è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

