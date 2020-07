Coronavirus, positivo fermato a Roma Termini: aveva viaggiato per cinque giorni (Di giovedì 9 luglio 2020) Un uomo originario del Bangladesh è risultato positivo al Coronavirus a Roma. Avviata l’indagine epidemiologica. Roma – Le autorità sanitarie italiane hanno iniziato un’indagine epidemiologica per risalire ai possibili contatti avuti da un uomo originario del Bangladesh risultato positivo al Coronavirus a Roma. L’allarme è scattato nelle scorse ore quando il termoscanner ha confermato la presenza della febbre. Immediato il trasferimento all’Umberto I con il test che ha confermato il contagio. In queste ore si sta cercando di capire meglio i contatti avuti dall’uomo che ha viaggiato per cinque giorni nonostante ... Leggi su newsmondo

fanpage : L’uomo, positivo al coronavirus, ha attraversato mezza Italia in treno - you_trend : ?? #BREAKING ???? Il Presidente del #Brasile #Bolsonaro è risultato positivo al #Coronavirus - Corriere : Positivo al Coronavirus viaggia per 5 giorni fra Rimini e Roma: bengalese fermato a ... - maria_demurtas : RT @LaStampa: Coronavirus, la Polfer blocca un bengalese positivo a Termini: in treno in Emilia e nelle Marche - montottouno : @matteosalvinimi E cresce in positivo come nuovi casi al Coronavirus, oggi altri 119 solo in Lombardia di persone c… -