Coronavirus, positivo con tosse e febbre fermato a Termini: aveva viaggiato su diversi treni. Era rientrato dal Bangladesh il 23 giugno (Di giovedì 9 luglio 2020) Era in isolamento fiduciario dopo essere risultato positivo al Coronavirus, ed essere rientrato da un paese estero, ma è salito comunque su più treni, viaggiando in Emilia-Romagna e nelle Marche, per arrivare a Roma, violando così la quarantena. Protagonista della vicenda un 53enne originario del Bangladesh che è stato individuato e fermato alla stazione Termini dalla Polizia Ferroviaria. A riportare la storia la Repubblica, che sottolinea come gli agenti si siano accorti delle condizioni di salute del viaggiatore perché tossiva. Attivate le procedure, il termoscanner ha confermato che l’uomo aveva la febbre. Il 53enne è stato poi trasferito al policlinico ... Leggi su ilfattoquotidiano

