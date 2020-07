Coronavirus, nuovo rapporto Istat-Iss: quasi 33mila morti entro fine maggio (Di giovedì 9 luglio 2020) Dal 20 febbraio al 31 maggio di quest’anno, la Sorveglianza nazionale integrata dell’Istat ha registrato 32.981 decessi in persone positive al nuovo Coronavirus: di queste, 15.133 (46%) sono decedute entro il 31 marzo 2020, 13.777 (42%) nel mese di aprile e 4.014 (12%) nel mese di maggio. E’ quanto emerge dal terzo rapporto prodotto congiuntamente dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) e dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) con un’analisi della mortalità totale e dei soggetti positivi al Covid-19 deceduti nel mese di maggio 2020 e un aggiornamento delle analisi relative al periodo gennaio-aprile 2020. “Il continuo aggiornamento dei dati da parte delle Regioni ... Leggi su meteoweb.eu

