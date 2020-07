Coronavirus, nuove restrizioni sui viaggi: no agli arrivi in Italia da 13 paesi (Di giovedì 9 luglio 2020) L’Italia torna a chiudere le frontiere del paese agli arrivi da 13 paesi considerati a rischio: questa la decisione per contenere i contagi tramite i viaggi Il Coronavirus continua ad essere una minaccia importante per l’Italia. I contagi oggi si sono di nuovo rialzati e la nazione necessita di nuovi provvedimenti per evitare che la curva dei contagi si alzi. Alcuni dei focolai registrati negli ultimi giorni sembrerebbero derivare dall’arrivo di cittadini stranieri, così lo Stato ha preso una decisione. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato il blocco dei viaggi verso l’Italia per i paesi che al momento sarebbero considerati a rischio. Dal Brasile al Perù, ... Leggi su bloglive

RaiNews : Scontri nella notte davanti al Parlamento di Belgrado: i manifestanti hanno lanciato sassi e petardi contro gli age… - telecitynews24 : ?? CORONAVIRUS LIGURIA, 4 NUOVE POSITIVITÀ NELL’11° GIORNO SENZA DECESSI ?? Le persone ospedalizzate sono 35, 2 in m… - aptlombardi : ?Nuove ordinanze ministeriali? ?Ban immediato ai pax che hanno soggiornato ultimi 14 giorni o siano transitati da q… - annamariamoscar : Microplastiche tra le nuove parole 2020 dell’Accademia della Crusca (insieme a quelle legate al coronavirus) - Fdan_gerous : +++ L'OMS dirama nuove linee guida per la lotta al contagio da Coronavirus +++ -