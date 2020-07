Coronavirus, numeri confortanti e pandemia agli sgoccioli in Italia: il bollettino aggiornato (Di giovedì 9 luglio 2020) Nelle ultime 24 ore si sono registrati 229 nuovi casi di Coronavirus su 52.552 tamponi, dunque è risultato positivo solo lo 0,43% dei test processati. numeri confortanti, a cui si aggiunge quello sulle persone guarite, ben 338 tra ieri e oggi, e quello sui decessi che si attesta a 12. Più della metà dei nuovi casi si è registrata in Lombardia (119), in Emilia Romagna sono stati 29, uno in più del Lazio (28). Questo il bilancio aggiornato ad oggi in Italia: 242.363 casi totali 34.926 morti 193.978 guariti In Italia ci sono 13.459 soggetti positivi al Covid-19, così suddivisi: 871 ricoverati in ospedale (6,5%) 69 ricoverati in terapia intensiva (0,5%) 12.519 in isolamento domiciliare (93,0%) L'articolo ... Leggi su sportfair

