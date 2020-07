Coronavirus, nell’Avellinese 4 nuovi casi positivi: erano in isolamento (Di giovedì 9 luglio 2020) Quattro nuovi casi di Covid-19 sono stati scoperti nell’Avellinese. A comunicarlo l’Azienda sanitaria locale di Avellino il cui Servizio di Epidemiologia e Prevenzione che ha effettuato 197 tamponi alle persone che hanno avuto contatti stretti e presso i luoghi di lavoro dei casi già riscontrati a Santa Lucia di Serino e San Michele di Serino. I nuovi quattro casi positivi al Covid sono due persone residenti a Serino, già in isolamento in quanto contatti stretti di positivi e due persone residenti a San Michele di Serino, già in isolamento in quanto contatti stretti di positivi. Intanto continua l’attività di indagine epidemiologica da parte dell’Asl che ha previsto ... Leggi su ildenaro

cronachecampane : #Coronavirus, nell’Avellinese 4 casi positivi: erano in isolamento - ObiettivoN : Nell’avellinese nuovi 13 casi di coronavirus - - Notiziedi_it : Coronavirus: focolaio nell’Avellinese, salgono a 12 i positivi - lightmoon972 : RT @rep_napoli: Coronavirus: focolaio nell'Avellinese, salgono a 12 i positivi [aggiornamento delle 14:21] - rep_napoli : Coronavirus: focolaio nell'Avellinese, salgono a 12 i positivi [aggiornamento delle 15:46] -

