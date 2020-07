Coronavirus, nel mondo raggiunti i 12 milioni di casi: boom in Oklahoma (Di giovedì 9 luglio 2020) Continua l’emergenza Coronavirus nel mondo, con ben 12 milioni di casi accertati. boom di contagi in Oklahoma, Usa, dopo il comizio di Donald Trump. Non è ancora conclusa l’emergenza Coronavirus nel mondo. Infatti secondo i numeri della John Hopkins University, che dall’inizio della pandemia monitora l’andamento del virus nel mondo, adesso sono 12 i milioni … L'articolo Coronavirus, nel mondo raggiunti i 12 milioni di casi: boom in Oklahoma proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

