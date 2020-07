Coronavirus nel Lazio, 28 nuovi casi, positivi anche due bambini. D’Amato: ‘Valore RT superiore a 1 per i focolai di importazione’ (Di giovedì 9 luglio 2020) Sono 28 i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Di questi, 22 sono di importazione. Nell’Asl Roma 1 3 nuovi casi: due sono persone di nazionalità del Bangladesh con voli internazionali da Dacca già attenzionati, mentre l’altro caso è un bambino di 9 anni riferito ad un nucleo familiare già noto. Nell’Asl Roma 2 sono 15 i nuovi contagi: 14 sono persone di nazionalità Bangladesh. Nell’Asl Roma 3 si sono registrati 5 nuovi casi: uno è un uomo residente alle Canarie ricoverato allo Spallanzani, due casi sono persone di nazionalità del Bangladesh e un ulteriore caso è riferito ad un uomo individuato ... Leggi su ilcorrieredellacitta

