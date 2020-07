Coronavirus, l'Italia blocca l'ingresso a chi proviene da Perù, Brasile, Bangladesh e altri 10 paesi (Di giovedì 9 luglio 2020) I cittadini che nei 14 giorni precedenti sono transitati o hanno soggiornato in quegli Stati non potranno entrare. Sospesi anche i voli, diretti e indiretti. I nostri connazionali potranno tornare ma dovranno restare due settimane in isolamento Leggi su repubblica

matteosalvinimi : ????L'allarme del giornalista libico Faraj Aljarih: 'In Libia il coronavirus sta dilagando, è molto probabile che im… - fanpage : L’uomo, positivo al coronavirus, ha attraversato mezza Italia in treno - Agenzia_Ansa : Risalgono i nuovi contagi di #coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore 193 nuovi casi mentre ieri erano 138. Attu… - avatar1dory : RT @AntonioSocci1: Enrico Rossi è tuttora governatore della Toscana. Faccio notare che i morti di Covid per milione di abitanti (vedi link)… - ALisimberti : RT @AntonioSocci1: Enrico Rossi è tuttora governatore della Toscana. Faccio notare che i morti di Covid per milione di abitanti (vedi link)… -