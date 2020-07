Coronavirus, l’Italia blocca gli arrivi da 13 Paesi (Di giovedì 9 luglio 2020) L’Italia chiude i confini a 13 Paesi per l’emergenza Coronavirus. Speranza: “Non possiamo vanificare i sacrifici dei cittadini”. ROMA – L’Italia chiude i confini a 13 Paesi. L’aumento dei contagi nel nostro Paese di importazione ha portato il ministro Speranza a firmare un provvedimento che vieta l’arrivo per tutte le persone che nei 14 giorni prima hanno soggiornato in Armenia, Bahrain, Bangladesh, Brasile, Bosnia-Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù e Repubblica Dominicana. “Al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria – spiegano dal Dicastero citato da La Repubblica – sono sospesi anche i voli diretti o indiretti per i Paesi sopra indicati“. Speranza: “Non possiamo ... Leggi su newsmondo

