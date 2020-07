Coronavirus, l'Italia alza il muro: stop all'ingresso da tredici Paesi a rischio L'ELENCO (Di giovedì 9 luglio 2020) L'Italia alza il muro protettivo. Scottata dai casi di contagio di ritorno e preoccupata per l'esplosione di focolai in giro per il Paese. Dopo lo stop imposto ai voli provenienti dal... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus Italia, ultime notizie: altri 229 casi e 12 morti Il Sole 24 ORE Aumentano nuovamente i casi di Covid in Italia: 229 positivi, 12 morti

Sono 229 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia (119 solo in Lombardia), a fronte di 52.552 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 12 decessi, per un totale di 34.926 ...

Coronavirus, divieto di ingresso per chi arriva da Paesi a rischio

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato oggi, sentiti i ministri degli Affari Esteri, dell’Interno e dei Trasporti, un’ordinanza che dispone il divieto di ingresso e ...

