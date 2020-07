Coronavirus, l’infettivologo Bassetti: “Bravo il ministro Speranza, non possiamo importare casi” (Di giovedì 9 luglio 2020) “Condivido al 100% l’ordinanza” sul divieto d’ingresso per chi arriva da Paesi a rischio: “Bravo Speranza. E questo vista la situazione Italia dove si registrano sempre meno ricoveri Covid-19 e chiudiamo i reparti di terapia intensiva dedicati. Abbiamo dei focolai, che però controlliamo molto bene. E’ chiaro quindi che non possiamo permetterci di importare varianti di virus diversi con cariche diverse e magari più aggressive”. A parlare all’Adnkronos Salute è Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e presidente della Società italiana di terapia antinfettiva (Sita), che commenta l’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto ... Leggi su meteoweb.eu

