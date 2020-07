Coronavirus, le Regioni aggiornano le linee guida sulla riapertura. Il bollettino del 9 luglio – LIVE (Di giovedì 9 luglio 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia17.30 – Coronavirus, Linate riapre il 13 luglio Alitalia17.20 – Coronavirus in Italia, il bollettino del 9 luglio 17.15 – Rapporto Istat-Iss, a maggio drastico calo dei decessi per Coronavirus 16.50 – Coronavirus, positivo fermato a Roma Termini: aveva viaggiato per cinque giorni 16.45 – Riviste le linee guida sulla riapertura Le ... Leggi su newsmondo

RegLombardia : #LNews Come ogni giorno il report completo riguardante la Lombardia e tutte le altre Regioni è disponibile dalle o… - RegLombardia : #LNews #Coronavirus Come ogni giorno il report completo riguardante la Lombardia e tutte le altre Regioni è dispon… - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento nazionale ore 18: • Tasso grezzo di letalità: 14,4% Region… - PieroDAlessand5 : Extracomunitario positivo al coronavirus, viola l'isolamento e viaggia per l'Italia - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: con il #METEO #AVVERSO più #CONTAGI già da #FERRAGOSTO! Ecco da #QUALI #REGIONI partirà la #SECONDA… -