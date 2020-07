Coronavirus, la foto di Bolsonaro ricoverato: immagine vera, ma decontestualizzata (Di giovedì 9 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (9 luglio)Speciale Coronavirus: come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Circola sui social un’immagine del presidente brasiliano Jair Bolsonaro che, associata alle recenti notizie sulla sua positività al SARS-CoV2, viene facilmente inserita in tale contesto. Il problema è che non è stata scattata in questi giorni. Ad accorgersene per primi i colleghi di Facta. Nella foto, riproposta il 7 luglio, vediamo Bolsonaro su un letto d’ospedale. Ma la stessa era stata pubblicata già nel settembre 2019 dai media brasiliani. Lo staff che cura il profilo Facebook del presidente è la fonte originale della stessa immagine: «L’Ospedale Stella Vila Nova informa che il ... Leggi su open.online

