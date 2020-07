Coronavirus, la Bulgaria fa marcia indietro: i casi aumentano e si chiudono gli stadi (Di giovedì 9 luglio 2020) (ANSA) - ROMA, 09 LUG - La Bulgaria, di fronte al recente aumento dei casi di Coronavirus, ha deciso di chiudere le porte degli stadi di calcio e di tutte le competizioni sportive. Lo ha annunciato un esponente del Governo. Leggi su tuttonapoli

