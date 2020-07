Coronavirus: italiani aumentano i risparmi, impauriti per il futuro (Di giovedì 9 luglio 2020) Nel periodo della quarantena sono stati 28 milioni i percettori di reddito le cui entrate non sono state intaccate (pensionati, dipendenti pubblici, lavoratori del settore privato non in Cassa integrazione o congedo parentale), pari al 71,2% del totale. Il risparmio forzoso, spiegano Censis e Assogestioni, è nato da continuità nelle retribuzioni e tagli nei consumi Leggi su firenzepost

SusannaCeccardi : “Siamo #Sovranisti come la costituzione italiana: perché ascoltiamo i bisogni degli italiani che chiedono #lavoro,… - FirenzePost : Coronavirus: italiani aumentano i risparmi, impauriti per il futuro - vittoria281073 : RT @darioconte66: I serbi si sono ribellati al secondo #lockdown. Governo fa marcia indietro. Vediamo se anche noi italiani avremo le palle… - marcoscarazzini : RT @darioconte66: I serbi si sono ribellati al secondo #lockdown. Governo fa marcia indietro. Vediamo se anche noi italiani avremo le palle… - GianniVezzani1 : RT @darioconte66: I serbi si sono ribellati al secondo #lockdown. Governo fa marcia indietro. Vediamo se anche noi italiani avremo le palle… -