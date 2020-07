Coronavirus: Italia, divieto d’ingresso da 13 Paesi (Di giovedì 9 luglio 2020) divieto d'ingresso e transito in Italia per chi, nei quattordici giorni antecedenti, ha soggiornato o è transitato in 13 Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana Leggi su firenzepost

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus Italia, ultime notizie: altri 229 casi e 12 morti Il Sole 24 ORE Aumentano nuovamente i casi di Covid in Italia: 229 positivi, 12 morti

Sono 229 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia (119 solo in Lombardia), a fronte di 52.552 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 12 decessi, per un totale di 34.926 ...

Tre mesi di musica e spettacoli per un'estate unica a Villa Vecelli Cavriani di Mozzecane

A Mozzecane pubblico e privato uniscono le forze per dar vita a una grande estate di spettacoli che punta a ridare slancio al territorio dopo i lunghi mesi di lockdown. Il Comune e la Fondazione Disca ...

