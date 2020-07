Coronavirus, Iss-Istat: “A maggio si è esaurito l’eccesso di mortalità. Decessi sotto la media, Lombardia ancora in controtendenza” (Di giovedì 9 luglio 2020) “Nel mese di maggio si esaurisce il drammatico eccesso di mortalità dei mesi di marzo e aprile 2020, grazie alle misure di prevenzione non farmacologiche messe in atto”. Il terzo rapporto Istat-Istituto Superiore di Sanità sulla mortalità (totale e dei soggetti positivi al Covid-19) conferma che, a livello medio nazionale, i Decessi di maggio risultano lievemente inferiori alla media del periodo 2015-2019. In controtendenza solo l’area ad alta diffusione dell’epidemia dove persiste ancora un lieve eccesso di mortalità (3,9%). L’eccesso di Decessi più marcato (8,6%) di registra in Lombardia, ma è comunque considerevolmente inferiore all’incremento del 190% di marzo e del 112% ... Leggi su ilfattoquotidiano

