Coronavirus in Siberia: sciamano contagia il suo villaggio, scatta una strana quarantena… (Di giovedì 9 luglio 2020) Il Coronavirus è ormai ovunque, anche negli angoli più remoti della Terra. Persino nel villaggio Siberiano di Shuluta, nella repubblica di Buryatia, oltre 5.500 chilometri a est di Mosca. Ma la storia che giunge dalle estremità orientali della Russia fa impressione. La racconta online sull’Ansa Mattia Bernardo Bagnoli. Nel piccolo paese Siberiano si sono registrati 37 casi di Covid-19 su un totale di 390 abitanti. Ma si ritiene che almeno il 25% della popolazione si sia esposta al “cluster”, abbia cioè avuto contatti con gli infetti. Potenzialmente, dunque, il pericolo per il villaggio è grande. Ma le autorità non hanno perso tempo. Il paesino di Shuluta si è auto-isolato per mezzo di due profondi fossati, scavati con ... Leggi su velvetgossip

Il villaggio ha registrato 37 casi di Covid-19 tra i suoi 390 residenti, con un quarto della popolazione che si ritiene sia stata esposta al cluster. L'untrice dovrebbe essere una donna che il 10 ...

MOSCA. – Se l'arietta medioevale, in tempi di pandemia, non basta, c'è sempre il villaggio siberiano di Shuluta, nella repubblica di Buryatia, a tirare su la media. Il paesino si è infatti auto-isolat ...

