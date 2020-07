Coronavirus in Italia, ultime notizie. Piemonte, focolaio vicino a Cuneo: positivo anche il sindaco di Pagno (Di giovedì 9 luglio 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ultime notizie – Sono 13.595 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, con 34.914 morti, 193.640 guariti, per un totale di 242.149 casi complessivi registrati nel nostro Paese dall’inizio dell’epidemia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, giovedì 9 luglio 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07,00 – Piemonte, focolaio vicino a Cuneo: positivo ... Leggi su tpi

