Coronavirus, il primario di Bergamo: “Con il coraggio della verità abbiamo salvato un pezzo di mondo” (Di giovedì 9 luglio 2020) “Il ringraziamento che il mondo ha fatto a noi, in particolare a Bergamo, è stato di rendere noto subito a tutti quello che stavamo facendo, i risultati che avevamo, ciò che di buono e brutto facevamo, compreso il numero di morti e feriti per Coronavirus che avevamo nella prima fase e che ci sembravano incredibili perché quello che ci avevano raccontato gli altri non era così. abbiamo avuto la forza e il coraggio della verità e questo ha salvato un pezzo di mondo”. E’ la riflessione di Luca Lorini, direttore del reparto di Rianimazione e Terapia intensiva dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, che oggi è intervenuto in diretta Facebook nel corso di un approfondimento ... Leggi su meteoweb.eu

iltirreno : ?? Coronavirus, le raccomandazioni del direttore del pronto soccorso del #Versilia - conpatr49 : RT @Open_gol: «Da mesi mi spacco la testa per capire cosa potrebbe succedere, ho cercato di non fare mai l'indovino e di basarmi sui numeri… - yogbru : RT @Open_gol: «Da mesi mi spacco la testa per capire cosa potrebbe succedere, ho cercato di non fare mai l'indovino e di basarmi sui numeri… - massimo_san : RT @Open_gol: «Da mesi mi spacco la testa per capire cosa potrebbe succedere, ho cercato di non fare mai l'indovino e di basarmi sui numeri… - asl2abruzzo : RT @Open_gol: «Da mesi mi spacco la testa per capire cosa potrebbe succedere, ho cercato di non fare mai l'indovino e di basarmi sui numeri… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus primario Il primario delle malattie infettive: "Coronavirus, i nuovi focolai sono un campanello d'allarme" LuccaInDiretta LA ROADMAP

Fa tappa a Palermo la roadmap virtuale sul Made in Italy organizzata da UniCredit con un focus sull’agroalimentare. Un appuntamento per riflettere sugli scenari economici post Covid e sulle strategie ...

Attende da 14 mesi di poter fare la visita oculistica, ora gli è stata ancora rinviata

Sacile: il disguido segnalato da Gianfranco Zuzzi, attivista del comitato No-tagli. «La nuova data? Chissà, potrei scivolare al 2021» SACILE. Da 14 mesi è in lista per una visita oculistica, ora rinvi ...

Fa tappa a Palermo la roadmap virtuale sul Made in Italy organizzata da UniCredit con un focus sull’agroalimentare. Un appuntamento per riflettere sugli scenari economici post Covid e sulle strategie ...Sacile: il disguido segnalato da Gianfranco Zuzzi, attivista del comitato No-tagli. «La nuova data? Chissà, potrei scivolare al 2021» SACILE. Da 14 mesi è in lista per una visita oculistica, ora rinvi ...