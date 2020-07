Coronavirus, il Premier Conte: “Nuova ondata? Siamo attrezzati per tenerla sotto controllo” (Di giovedì 9 luglio 2020) Una nuova ondata Covid post estate? “Alcuni esperti ragionano, è un dibattito pubblico, ragionano di una seconda ondata. Io non so se arriverà, anche perché non sono uno scienziato, e mi pare capire che essendo questa pandemia un nuovo virus le previsioni son difficili. Dico solamente che se ci dovesse essere una nuova ondata l’Italia è attrezzata per mantenerla sotto controllo”. Lo assicura il Premier Giuseppe Conte in un’intervista all’emittente spagnola Nius. A chi gli domanda se gli italiani abbiano ormai abbassato la guardia sulle misure di Contenimento, “ho un atteggiamento di fiducia – risponde il presidente del Consiglio – occorre attenzione ma anche fiducia. In ... Leggi su meteoweb.eu

Pandemia, l'OMS indagherà su se stessa

L'Organizzazione Mondiale della Sanità indaga su se stessa. Dopo le polemiche sulla gestione della pandemia da coronavirus da parte dell'organismo internazional ...

