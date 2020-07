Coronavirus, il ministro Speranza sul vaccino: «I ricercatori italiani al centro della sfida» – Video (Di giovedì 9 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (9 luglio) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha parlato del ruolo della ricerca italiana nella messa a punto di un vaccino contro il Coronavirus. «L’Italia con i suoi cervelli, con le sue donne e suoi uomini, è al centro della sfida mondiale per il nuovo vaccino e sarà questa la vera soluzione che il mondo aspetta», ha detto durante la sua visita al centro di ricerca ReiThera di Castel Romano, che collabora da tempo con lo Spallanzani e che lo scorso giugno ha ottenuto un finanziamento per sviluppare un vaccino contro il Covid-19. In tempi brevi, ReiThera doverebbe iniziare la sperimentazione ... Leggi su open.online

