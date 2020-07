Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 9 luglio 2020 (Di giovedì 9 luglio 2020) Tutti gli aggiornamenti sulla emergenza Coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute aggiornato ad oggi... Leggi su today

you_trend : ?? #Coronavirus, bollettino quotidiano • Attualmente positivi: 13.595 • Deceduti: 34.914 (+15, +0%) • Dimessi/Guari… - SkySport : Genova, Ospedale San Martino è covid-free - you_trend : ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale regione per regione. *Attenzione: il dato dei tamponi ieri indicava 5.575.81… - TaBuonaSera : #COVID?19, bollettino #Puglia #9luglio ??Nessun nuovo caso registrato oggi #coronavirus #Taranto - Today_it : Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 9 luglio 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 lug - 'Solo nell'area ad alta diffusione dell'epidemia persiste nel mese di maggio un lieve eccesso di mortalita' (3,9%) concentrato nelle Regioni piu' colpit ...Un nuovo caso di Coronavirus e una vittima in Sicilia, ma anche 13 guariti e ricoveri che calano ancora: sono 7 le persone ospedalizzate ma tra queste nessuna si trova in terapia intensiva. Restano co ...