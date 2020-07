Coronavirus, il bollettino di oggi: 12 morti e 229 nuovi casi, la mappa dei focolai (Di giovedì 9 luglio 2020) Tutti gli aggiornamenti sulla emergenza Coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute aggiornato ad oggi... Leggi su today

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Scende ancora il numero dei contagiati da coronavirus in Italia. Sono 13.459 i positivi, 136 in meno rispetto a ieri. I casi totali sono 242.363.Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 12, per un tot ...In Italia altre 12 persone nelle ultime 24 ore sono morte per conseguenze derivate dal coronavirus con il totale dei decessi che è arrivato 34.926. Ieri il dato era di 8 vittime. È quanto diramato dal ...