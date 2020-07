Coronavirus, il bollettino della Campania: 5 positivi su oltre 1500 tamponi (Di giovedì 9 luglio 2020) COVID-19, IL bollettino ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI della REGIONE CampaniaCoronavirus: questo il bollettino di oggi:positivi del giorno: 5tamponi del giorno: 1.587Totale positivi: 4. Leggi su tuttonapoli

