Coronavirus, il bollettino del 9 luglio: 229 i nuovi casi, calano a 12 i decessi (Di giovedì 9 luglio 2020) Emanato il nuovo bollettino sul Coronavirus riguardante la giornata di oggi, giovedì 9 luglio. Sono 229 i nuovi contagiati mentre i morti scendono a 12 Salgono nuovamente i nuovi positivi al Coronavirus in Italia. Infatti, nel bollettino odierno i nuovi contagiati sono 239, 101 in più rispetto a ieri che erano 138. Il dato in calo invece riguarda i decessi, in calo per il terzo giorno consecutivo. Ieri era 20 ed oggi sono 12. I guariti invece sono in leggero calo rispetto alle precedenti 24 ore, ovvero sono 338. Così i positivi dall’inizio della pandemia in Italia sono in totale 242.363, con 193.978 guariti. Gli attualmente positivi nella nostra penisola invece rimangono 13.459, con una decrescita giornaliera ... Leggi su bloglive

you_trend : ?? #Coronavirus, bollettino quotidiano • Attualmente positivi: 13.595 • Deceduti: 34.914 (+15, +0%) • Dimessi/Guari… - SkySport : Genova, Ospedale San Martino è covid-free - you_trend : ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale regione per regione. *Attenzione: il dato dei tamponi ieri indicava 5.575.81… - Arasmelek1 : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino del 9 luglio: 242.363 casi positivi e 34.926 morti - iljokeer : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, bollettino quotidiano • Attualmente positivi: 13.459 • Deceduti: 34.926 (+12, +0%) • Dimessi/Guariti: 193.9… -