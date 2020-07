Coronavirus: «Half Marathon» di Firenze rinviata all’11 aprile 2021 (Di giovedì 9 luglio 2020) Le quote degli iscritti sono trasferite in automatico al prossimo anno. Le iscrizioni per l’edizione 2021 si apriranno ad ottobre 2020 Leggi su firenzepost

Abbiamo atteso insieme a voi che si potesse concretizzare la possibilità tanto sperata, ma il percorso è stato più lungo del previsto, siamo rimasti sospesi ancor prima di partire. Dobbiamo fare una s ...

Uisp. Half Marathon Firenze è rinviata al 2021

La Half Marathon Firenze è rinviata al 2021. La decisione è stata presa da UISP – Unione Italia Sport per Tutti organizzatore dell’evento, che all’inizio del lockdown aveva già obbligatoriamente spost ...

