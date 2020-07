Coronavirus, Fauci: “Fino al vaccino la situazione peggiorerà” (Di giovedì 9 luglio 2020) Il responsabile per l’emergenza Coronavirus negli Stati Uniti crede che la pandemia sia ancora all’inizio. “Ci sarà una diffusione ancor più vasta se i Paesi non prenderanno misure di contenimento”, ha dichiarato. Poca fiducia a stretto giro di posta, ma anche l’obiettivo fissato nell’arrivare al vaccino. Così possono essere riassunte le dichiarazioni rilasciate da Anthony … L'articolo Coronavirus, Fauci: “Fino al vaccino la situazione peggiorerà” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Secondo l’immunologo statunitense Anthony Fauci, numero uno della lotta al Coronovairus negli Usa, la pandemia globale COVID-19 è “ancora all’inizio” e il virus “è sempre più forte”. Per vedere la ...Uno dei massimi esperti in ambito virologia lancia l’allarme e invita tutti a non abbassare la guardia nella lotta al Coronavirus: Anthony Fauci, medico statunitense, in una lunga intervista concessa ...