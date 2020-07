Coronavirus: dolore al petto e affanno improvviso, boom di “sindromi del cuore spezzato” durante la pandemia (Di giovedì 9 luglio 2020) Un team di scienziati statunitensi ha voluto studiare l’impatto della pandemia di Coronavirus e ha riscontrato un “aumento significativo” dei pazienti con diagnosi di cardiomiopatia da stress, la “sindrome del cuore spezzato“, o “sindrome da crepacuore“. La sindrome del cuore spezzato (cardiomiopatia di Takotsubo), è chiamata così perché, in seguito ad essa, il cuore si deforma, assumendo un aspetto che ricorda le anfore utilizzate dai pescatori giapponesi per catturare i polipi. A causarla emozioni negative (es. tristezza), avvenimenti tristi (un lutto, un dispiacere fortissimo e improvviso), problemi di coppia ma principalmente lo stress cronico, reiterato per mesi o ... Leggi su meteoweb.eu

