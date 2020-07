Coronavirus, divieto di ingresso e transito in Italia per chi proviene da 13 Paesi a rischio (Di giovedì 9 luglio 2020) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha emanato una nuova ordinanza che vieta l’ingresso e il transito in Italia per chi proviene da 13 Paesi a rischio. Lo scrive lo stesso Speranza su Facebook. “Ho appena firmato una nuova ordinanza che prevede il divieto di ingresso e transito sul territorio nazionale di cittadini che negli ultimi 14 giorni sono stati nei seguenti Paesi: Armenia, Baharian, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Macedonia, Moldavia, Oman, Panama, Perù, Kuwait, Repubblica Domenicana”. Per tutti gli altri Paesi extra Unione Europea e ed extra Shenghen, specifica il Ministro, resta l’obbligo di quarantena. “L’epidemia a livello ... Leggi su ilnapolista

cronacadiroma : #coronavirus - L'ordinanza firmata dal Ministro #Speranza vieta l'ingresso in #Italia da 13 Paesi #COVID__19… - napolista : Coronavirus, divieto di ingresso e transito in Italia per chi proviene da 13 Paesi a rischio Lo comunica, su Facebo… - canaledieci : L’ENAC ha diramato alle compagnie aeree internazionali il divieto di imbarcare cittadini del Bangladesh anche su vo… - paolorm2012 : Coronavirus Lazio, a Fiumicino respinti i passeggeri arrivati dal Bangladesh con un volo via Doha. Divieto di sbarc… - twittopolis : RT @twittopolis: Coronavirus Lazio, a Fiumicino respinti i passeggeri arrivati dal #Bangladesh con un volo via Doha. Divieto di sbarco e gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus divieto Coronavirus, divieto d'ingresso in Italia per chi arriva da 13 Paesi: ecco quali sono Giornale di Sicilia Spagna: spedito all'Ue con urgenza di decreto regio sulla pubblicità dei giochi

Il regio decreto sull’adv sul gioco pubblico statale in via d’urgenza vista l’emergenza Covid-19 in atto alla Comunità Europea. La Spagna ha comunicato all’Ue il Proyecto de Real Decreto de Comunicaci ...

Coronavirus, Speranza: divieto di ingresso in Italia da 13 Paesi a rischio

AGI - Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sentiti i ministri degli Esteri, dell’Interno e dei Trasporti, ha firmato un’ordinanza che dispone il divieto di ingresso e di transito in Italia alle ...

Il regio decreto sull’adv sul gioco pubblico statale in via d’urgenza vista l’emergenza Covid-19 in atto alla Comunità Europea. La Spagna ha comunicato all’Ue il Proyecto de Real Decreto de Comunicaci ...AGI - Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sentiti i ministri degli Esteri, dell’Interno e dei Trasporti, ha firmato un’ordinanza che dispone il divieto di ingresso e di transito in Italia alle ...