Coronavirus, da ieri meno morti (12), ma 229 nuovi contagi, più della metà dei quali registrati in Lombardia (Di giovedì 9 luglio 2020) Oggi ha informato la Protezione civile che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 229 nuovi casi, più della metà dei quali nella sola Lombardia. Intanto è arrivato a 34.926 il numero delle vittime dall’inizio dell’emergenza, in seguito ai nuovi 12 decessi registrati da ieri nel Paese. I pazienti positivi al Covid-19 sono 13.459 Scende però di 28 unità il numero di quanti negli ospedali, ricoverati con sintomi (871). Meglio nelle terapie intensive dove, con i 2 usciti da ieri, attualmente vi sono ricoverate 69 persone. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sono 193.978 i guariti. Oggi sono 7 le regioni che registrano zero contagi nelle ultime 24 ore: ... Leggi su italiasera

