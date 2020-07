Coronavirus, cittadino del Bangladesh positivo su un treno: fermato alla Stazione Termini, aveva violato la quarantena fiduciaria (Di giovedì 9 luglio 2020) Tossiva e stava male. Per questo ha attirato l’attenzione degli agenti della Polfer di Roma mentre si trovava su un treno di ritorno dall’Emilia Romagna. L’uomo, 53 anni originario del Bangladesh, è stato così fermato per controlli: è risultato positivo al Covid e avrebbe dovuto essere in isolamento fiduciario. Gli agenti della polizia ferroviaria hanno quindi attivato le procedure previste nelle stazioni. Il termoscanner ha confermato che l’uomo aveva la febbre. Durante gli accertamenti è emerso che l’uomo è arrivato in Italia con un volo da Dacca a Fiumicino il 23 giugno. Ed era stato già sottoposto al test. positivo, avrebbe dovuto rispettare l’isolamento fiduciario. Immediate le ... Leggi su meteoweb.eu

