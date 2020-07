Coronavirus, circoscritto il focolaio di Parma: i contagiati, al momento, sono 42 (Di giovedì 9 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (9 luglio) Appare sotto controllo il focolaio di Coronavirus scoperto ieri, 8 luglio, nella Bassa parmense. Ci sono «sei pazienti ricoverati al padiglione Barbieri più due pazienti ricoverati nel reparto di Malattie Infettive. C’è un paziente giovane che ha un impegno polmonare cospicuo del 50% e che stiamo tenendo sotto stretta osservazione. Gli altri pazienti invece hanno situazioni cliniche tranquille». A dirlo è Tiziana Meschi, responsabile degenze Covid dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma. Il cluster dell’azienda di ovoprodotti L’allarme è scattato ieri quando, in un primo momento, sono state individuate 33 positività. Il focolaio ... Leggi su open.online

piersileri : RT @Agenzia_Dire: “Trovare tanti positivi significa avere trovato una catena di contagio in un focolaio circoscritto. Quella situazione è l… - stebellentani : RT @Agenzia_Dire: “Trovare tanti positivi significa avere trovato una catena di contagio in un focolaio circoscritto. Quella situazione è l… - Agenzia_Dire : “Trovare tanti positivi significa avere trovato una catena di contagio in un focolaio circoscritto. Quella situazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus circoscritto Coronavirus, circoscritto il focolaio di Parma: i contagiati, al momento, sono 42 Open Coronavirus Campania, focolaio in Irpinia: 4 contagi nel Serinese su 197 tamponi

Quattro persone sono risultate positive al coronavirus in Irpinia ... familiari e strutture interessate al fine di mappare tutti i contatti dei positivi e circoscrivere il contagio". Nei giorni scorsi ...

Coronavirus, nell'Avellinese 4 casi positivi: erano in isolamento

Napoli, 9 lug. (askanews) - Quattro nuovi casi di Covid-19 sono stati scoperti nell'Avellinese. A comunicarlo l'Azienda sanitaria locale di Avellino il cui Servizio di Epidemiologia e Prevenzione che ...

Quattro persone sono risultate positive al coronavirus in Irpinia ... familiari e strutture interessate al fine di mappare tutti i contatti dei positivi e circoscrivere il contagio". Nei giorni scorsi ...Napoli, 9 lug. (askanews) - Quattro nuovi casi di Covid-19 sono stati scoperti nell'Avellinese. A comunicarlo l'Azienda sanitaria locale di Avellino il cui Servizio di Epidemiologia e Prevenzione che ...