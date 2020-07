Coronavirus, cena tra amici e nuovi contagi: tra loro anche il sindaco (Di giovedì 9 luglio 2020) Sei nuovi casi da Coronavirus a Pagno, piccolo comune in provincia di Cuneo. Il tutto scaturitosi dopo una cena tra amici: c’è anche il sindaco tra i contagiati. È successo in Piemonte, esattamente a Pagno, minuscolo paese della provincia di Cuneo (di appena 569 abitanti). Dopo una cena tra amici, alla quale ha partecipato anche il sindaco Nico Giusiano, è partito il contagio da Covid-19. Secondo una prima ricostruzione dei medici le persone risultate positive al contagio sono sei. Alla cena partecipava un cittadino di Manta, altro paese in provincia di Cuneo, il quale è risultato essere il “primo” positivo ... Leggi su bloglive

Preoccupazione in provincia di Cuneo per una serie di nuovi contagi di Coronavirus. Il focolaio è a Pagno, piccolo Paese della val Bronda, dove vengono segnalati 6 casi. Tra essi anche il sindaco Nico ...