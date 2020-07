Coronavirus, bengalese se ne infischia di essere positivo e per 5 giorni viaggia su e giù per l’Italia (Di giovedì 9 luglio 2020) positivo al Coronavirus, consapevole di esserlo e comunque in giro per l’Italia per cinque giorni. Un cittadino bengalese di 53 anni, sbarcato a Fiumicino il 23 giugno con uno dei voli speciali da Dacca, ha viaggiato in lungo e in largo per la penisola, nonostante fosse in quarantena dopo essere risultato positivo ai controlli fatti in aeroporto. Tutte le tappe del bengalese positivo al Coronavirus A fermare questa follia è stata la polfer di Roma Termini. È stata la vigilanza privata ad allertare gli agenti, insospettita dal fatto che l’uomo tossiva e stava male. Una volta fermato è risultato che aveva la febbre ed è stato lui stesso ad ammettere di avere il Covid-19. ... Leggi su secoloditalia

Corriere : Positivo al Coronavirus viaggia per 5 giorni fra Rimini e Roma: bengalese fermato a ... - Agenzia_Italia : Un #bengalese malato di #Covid ha circolato in treno per giorni #AGI - infoitinterno : Coronavirus: Bengalese viola l'isolamento. Al ritorno da Rimini tosse e febbre, è positivo - infoitinterno : Coronavirus, bengalese positivo viaggia per 5 giorni tra Roma e Rimini. Fermato a Termini con febbre e tosse - infoitinterno : Coronavirus, la Polfer blocca un bengalese positivo a Termini: in treno in Emilia e nelle Marche -