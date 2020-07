Coronavirus, bengalese positivo e con sintomi viaggia in treno per mezza Italia: ha violato l'autoisolamento (Di giovedì 9 luglio 2020) Era rientrato in Italia dal suo paese d'origine, il Bangladesh, senza sapere di essere positivo al Coronavirus ma nel momento in cui stava iniziando a sviluppare i sintomi. Poi, come se niente... Leggi su leggo

robreg1 : RT @leggoit: Coronavirus, bengalese positivo e con sintomi viaggia in treno per mezza Italia: ha violato l'autoisolamento - GINA32451015 : RT @leggoit: Coronavirus, bengalese positivo e con sintomi viaggia in treno per mezza Italia: ha violato l'autoisolamento - leggoit : Coronavirus, bengalese positivo e con sintomi viaggia in treno per mezza Italia: ha violato l'autoisolamento - ILOVEPACALCIO : #Coronavirus: fermato alla stazione un bengalese positivo - romasulweb : Covid, nel V municipio altri due 'drive-in' per i tamponi per la comunità del Bangladesh: fino a oggi risultati neg… -