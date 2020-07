Coronavirus, Arcuri: "Immuni non ha raggiunto il target" | Speranza vieta gli ingressi da 13 Paesi a rischio (Di giovedì 9 luglio 2020) Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, costretto ad ammettere che l’app Immuni non ha raggiunto l’obiettivo per il quale è stata realizzata. "L'App Immuni non ha per ora raggiunto i target che si immaginavano all'inizio. La principale delle ragioni - argomenta - ha a che fare con la fase del ciclo di epidemia che stiamo vivendo e che trova una qualche forma comprensibile, ma non condivisibile, di rilassamento generale. Però c'è, va avanti nei download. Ci servirà molto a partire dall'autunno".Molti non hanno installato l’app per paura di mettere a rischio la propria privacy, ma tanti altri non lo hanno fatto per l’assenza di una strategia sanitaria: chi tramite l’app ... Leggi su blogo

