Coronavirus, altri 55 mila casi negli Usa in 24 ore. 12 milioni i contagiati nel mondo. (Di giovedì 9 luglio 2020) Continuano drammaticamente a salire i casi di Covid19 nel mondo, il bilancio costantemente aggiornato dalla Johns Hopkins University. I nuovi casi di Coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati 55.000. Questo è quanto emerge dai dati della John Hopkins University, che parla di 3.051.427 contagi e 132.195 morti. Sale a oltre 12 … L'articolo Coronavirus, altri 55 mila casi negli Usa in 24 ore. 12 milioni i contagiati nel mondo. proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

