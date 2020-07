Coronavirus, 5 positivi sul volo atterrato ieri a Roma dal Qatar. Spallanzani: “Stiamo cercando di tappare una falla a mani nude” (Di giovedì 9 luglio 2020) Tra i 97 passeggeri sbarcati ieri a Fiumicino dal volo della Qatar Airlines proveniente da Doha ci sono 5 positivi. I passeggeri, riferisce l’Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio, sono stati tutti messi in isolamento, ma la situazione all’aeroporto non ancora è sotto controllo. Intanto aumentano le verifiche sui passeggeri dei voli che arrivano a Fiumicino: sul primo volo di questa mattina, sempre proveniente da Doha, non erano presenti passeggeri con passaporto del Bangladesh. ieri, i cittadini bengalesi che erano sul volo proveniente dal Qatar – oltre cento – sono stati trattenuti a bordo dell’aereo e rimpatriati. Gli altri passeggeri hanno avuto il permesso di sbarcare con l’obbligo del ... Leggi su ilfattoquotidiano

