Coronavirus: 12 vittime e 229 nuovi casi nelle ultime 24 ore (Di giovedì 9 luglio 2020) Nuovo aggiornamento della protezione civile per quanto riguarda l’epidemia di Coronavirus in Italia. nelle ultime 24 ore nel nostro paese si registrano 12 nuove vittime e 229 casi in più rispetto a ieri. I guariti invece sono 338. Per effetto di questi dati il numero degli attualmente positivi a Covid-19 è diminuito rispetto a ieri di 136 casi. In ospedale i pazienti ricoverati sono 28 meno di ieri e quelli in terapia intensiva 2 meno delle scorse 24 ore. nelle ultime 24 ore nel nostro paese si registrano 12 nuove vittime e 229 casi in più rispetto a ieri Pertanto il numero totale dei casi che fino ad ora si sono registrati in Italia di Coronavirus sono saliti ... Leggi su notizieora

