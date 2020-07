Corona virus: Italia, 13459 positivi a test (-136 in un giorno) con 34926 decessi (12) e 193978 guariti (338). Totale di 242363 casi (214) Dati della protezione civile (Di giovedì 9 luglio 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 13459 positivi a test (-136 in un giorno) con 34926 decessi (12) e 193978 guariti (338). Totale di 242363 casi (214) <span class="subtitle">Dati della protezione civile</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

Ultime Notizie dalla rete : Corona virus

ma non le centinaia di migliaia di persone che hanno contratto il virus e non hanno mai fatto il test, e che quindi non sono mai rientrate nei conteggi ufficiali. Un discorso simile si deve fare per ...(XINHUA) - PECHINO, 9 LUG - Il governo della Cina, dopo una serie di consultazioni tra le parti, ha accettato l'invio a Pechino di alcuni esperti dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per di ...