Corbo: “Politano è un trapano che fa rumore ma non scava” (Di giovedì 9 luglio 2020) Antonio Corbo elogia Lozano e tira giù Politano. Su Repubblica Napoli. Sarebbe giusto ritirare il suo nome dagli annunci commerciali di vendesi e fittasi, perché Lozano vince ampiamente il confronto indiretto sulla destra con Politano, generoso quanto dispersivo. È un trapano che fa rumore ma non scava, meno che mai quando dalla destra colpisce gli avversari con cieche conclusioni diagonali. Tira in un delirio di ottimismo piuttosto che alzare la testa e vedere se c’è qualche compagno meglio piazzato. L'articolo Corbo: “Politano è un trapano che fa rumore ma non scava” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

napolista : Corbo: “Politano è un trapano che fa rumore ma non scava” Su Repubblica: “È tanto generoso quanto dispersivo. Non… - napolista : Corbo: “Lozano vince ampiamente il confronto con Politano, altro che messicano assonnato” Su Repubblica: “Sarebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : Corbo “Politano Chi vence ave raggione, ma Sarri se 'nfessette a ffà jucà Jorginho e Hamsik - ilNapolista ilnapolista