Corbo: “Lozano vince ampiamente il confronto con Politano, altro che messicano assonnato” (Di giovedì 9 luglio 2020) Antonio Corbo, su Repubblica, scrive che il Napoli può immaginare di tentare un’impresa a Barcellona. Anche e soprattutto grazie alla panchina lunga di Gattuso e si sofferma su Lozano. Lozano, scambiato a Napoli come un messicano assonnato sotto il sombrero, offre invece la sua velocità in suggestive alternative tattiche. Nella ripresa, quando abbandona il loggione il Genoa per salire sul palcoscenico è un suo prepotente contropiede a segnare il gol della vittoria. Una cavalcata che umilia Biraschi e si conclude con un proiettile corto di estrema precisione. Sarebbe giusto ritirare il suo nome dagli annunci commerciali di vendesi e fittasi, perché Lozano vince ampiamente il confronto indiretto sulla destra con Politano, generoso quanto dispersivo. ... Leggi su ilnapolista

